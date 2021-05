Križovatka osudu

Posledné mesiace sú všetky moje myšlienky prepletené tebou. Posledné dva mesiace tak intenzívne, že si všade.. Si tu v mojej izbe, si tam v práci, si tam v obchode, si tam v aute, si tam v telke, si tam v piesňach, si tam keď sa..

Posledné mesiace sú všetky moje myšlienky prepletené tebou. Posledné dva mesiace tak intenzívne, že si všade.. Si tu v mojej izbe, si tam v práci, si tam v obchode, si tam v aute, si tam v telke, si tam v piesňach, si tam keď sa túlam, si tu v posteli vedľa mňa.. Hlávku máš položenú na mojej hrudi a sem tam ju zvrtneš na mňa a usmeješ sa.. Mám pred sebou ten tvoj krásny pohľad a primitívny úsmev..

.Pripomína mi ho moment z našej prvej spoločnej večere. Sedela si oproti mne a hľadela na mňa. Vtedy som tak veľmi cítil tvoju lásku, ktorá spustila reakciu pocitu šťastia. Každá jedna chvíľa strávená s tebou, každý jeden moment, každé jedno slovo, či už vyšlo z úst, alebo prišlo sieťou, prebúdzalo vo mne to, čo ležalo pod kameňom v mojom srdci. Všetky tvoje skutky, či už boli krásne, alebo mi boli proti srsti, spoločne dvíhali tento obrovský balvan a z pod neho vyšli dve slová, Milujem Ťa. Milujem na tebe všetko, aj to dobré aj to menej dobré.. Teraz tu však ležím a ty si tu v skutočnosti není ani tá hlávka s krásnym a úprimným úsmevom... V tebe sa niečo zmenilo, asi pochybnosti, asi nevera v lásku, asi neviem. Asi to ochladlo a ja to nedokážem zasa rozpáliť:(...A tu prichádza druhá strana rázcestia. Láska sa bije s dušou rebela, ktorým som bol lež som pocítil tvoju čistú dušu a lásku, ktorou si ma napĺňala. Výsledok? Láska má jasne na vrch, zlomila ma, víťazí. Sám seba sa pýtam, prehral som, či vyhral?.. S láskou k tebe a vierou v teba ,ja vzdám sa tejto etapy života a začnem tú novú po ktorej sa mi tak cnie, ale ak ty neotvoríš mi k nej viac dvere je mi súdené pokračovať v tej starej. Stojím tu, dni ubiehajú srdce sa trhá za tebou a myšlienky, ktoré nevedia pochopiť zvrat tvojich terajších zmrazených emócií ma tlačia vydať sa tou druhou cestou, ktorú Ty nazývaš racionálne myslenie.. Dospel som ale k rozhodnutiu, že dám na hlas srdca, lebo z neho ide láska a dobro. Všetky racionálne úvahy ako to nemôže fungovať, neviem si to predstaviť, to mi nedovolia, sú len zbabelé výhovorky, ktorými človek klame sám seba a vydáva podnet tvoriť zlo,ako napríklad sklamanie osoby, ktorá je ochotná obetovať všetko aj pre človeka, ktorý všetko vidí tak čierno.. Teraz je moja cesta už jasná, aj keď ty nebudeš ďalej kráčať po mojom boku a zdieľať to čo ku mne cítiš, lebo ti hlávku zatienili pochybné a ustráchané myšlienky tak ja budem žiť s pocitom víťaza , lebo som opäť zažil pocit Milovať.

Pýtam sa Vás všetkých, ktorí toto budú čítať, čomu prikladáte najväčšiu vážnosť pri vašom rozhodovaní v oblasti vzťahov?

LASKA? ROZUM?

Rebel bez príčiny