Možno Vám tieto tri slová niečo hovoria. Je to názov filmu kde malý Trevor prišiel s nápaditou myšlienkou ako urobiť svet lepším. Išlo o to, že pomôže trom ľudom a tí ako vďaku za pomoc pomôžu ďalším trom ľudom, atď. Je to skvelý film a mňa veľmi oslovil, hlavne tá myšlienka. Mám ju v hlave už skoro jednu dospelosť(18 rokov)..:).Čo keby sme sa my ľudia správali tak ako si to prial Trevor? Veď o nič nejde, len o vďaku. Mám pocit a vlastne aj pohľad na dnešný svet ukazuje skôr opak, sklamem, podvediem, ublížil si ty mne, ja ti ublížim tiež a trojnásobne. Nemusíme za pomoc nič žiadať a tiež ani ponúkať, len proste pomôcť niekomu ďalšiemu, nič zložité, len bežná vec dobrého človeka. Veľa ľudí nad tým mávne rukou, že je to hlúposť, alebo ja pomôžem a ďalší nie, nevadí. Stačí veriť a pôjde to. Aj keď zo začiatku dosť z tuha:) Keď sa chytí len pár ludí a ja verím, že hej, lebo takých po zemi chodí ešte veľa tak aj to je fajn základ pre dobrú vec. Nikto nič nemusí siliť, alebo vyhľadávať kde by pomohol. Úplne postačí žiť bežným životom a ak sa naskytne situácia pomôcť, alebo poďakovať tak povedať Pošli to ďalej:)

Jednoduché, ako zdielanie receptu na chudnutie.

Ďakujem:)

