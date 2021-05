Zodpovednosť

Všetci utekajú, lebo sa chcú zbaviť zodpovednosti. Nikto si nechce a nedokáže priznať, že zlyhal. Tu je váš skvelý systém, či už politický, alebo finančný, lebo všetko sa koniec koncov zgrupuje v jedno.

Nie, on nemá nič spoločné s pravdou a láskou.

Je to len faloš, túžba po moci a možnosť finančnej zábezpeky.

Ľudstvo majú za potkanov, na ktorých testujú svoje "skvelé" nápady.

Dajte sami sebe otázku a v skutku sa zamyslite, prečo ste vlastne prišli na tento svet?

Vážne Vám nič iné nenapadne ako len kŕmiť systém, presadzovať a voliť si svojich "vodcov"(podvodcov), drieť svoje telá na to, aby ste mohli využívať plody, pôdu a veškeré suroviny, ktoré zem ponúka?!

Vážne si myslíte, že toto všetko môže niekto vlastniť a obchodovať s tým?

Vážne si myslíte, že je normálne, aby sa zem delila hranicami, keď ako obyvateľ planéty máš také isté životné právo voľnosti ako ten čo ti to prikazuje?

VÁŽNE SI MYSLÍTE, ZE MÔŽE NIEKTO VLASTNIŤ ZEM?

Dáva Vám toto logiku?

Jasné dáva, ale z istého dôvodu, lebo to máte odjakživa vštepené v hlavách.

Všetci žijete povrchné životy, ktoré nemajú so skutočným žitím a slobodou nič spoločné.

Nežijete vlastný život, ale život podľa niekoho.

VÁM SA NECHCE ŽIŤ, VÁM SA NECHCE BYŤ ZODPOVEDNÝM ZA SVOJ ŽIVOT!!!

Vy chcete len existovať a mať strach.

Mať strach, že o niečo, alebo niekoho prídete, mať strach, že ochoriete, mať strach, či bude dosť peňazí na jedlo, mať strach zo zajtrajška a v poslednom roku mať strach niekoho objať, podať mu ruku a schovávať smiech pod rúškom.

Mať strach a čakať kedy zomriete.

Poviem Vám, vnútorne je mŕtvych 90% obyvateľstva.

Samo sa pochovalo a až tak, že pokiaľ nedosiahneš úplného dna tak nikdy nič nepochopíš.

Z toho majte strach! Z toho, že nikdy nepoznáte skutočnú slobodu, lebo ani neviete ako v skutku vyzerá.

Úprimne Vám poviem, že mňa táto hlboká a temná cesta teší a fascinuje, lebo práve tam je kľúč ku zmene života na zemi.

Načo Vám je vodca?

Chýba Vám celoživotná rodičovská starostlivosť, ktorá bola úžasná tým, že o Vás bolo postarané?!

Každý tasí ťažké slová ako treba byť zodpovedný vo veciach, ktoré stanovuje systém, lebo nikto nie je zodpovedný zobrať život do vlastných rúk.

Vaše slová konečne som samostatný sú tak falošné a lživé, že zatvárajú brány skutočnej pravde o samostatnosti, lebo naďalej si závislý od systému.

Tak sa brzdi a váž čo hovoríš, lebo plodíš falošnú myšlienku.

Práve tento Váš systém a vaši vodcovia sú najviac nezodpovedný, lebo nie sú ochotní vravieť pravdu a priznať si zlyhanie.

Priznať ďalej to, že toto všetko okolo Nás je podvod!

Vravíte o čipoch, ktoré mali byť akýmsi spôsobom do nás vkladané.

Niektorí to berú ako posmešok, konšpiráciu, ďalší to berú vážne.

Osobne by som to nebral ako posmešok, ale ako výstrahu.

"Čip" nám je vkladaný do hláv od narodenia a to práve už spomínaným vštepovaním systémových informácií počnúc výučbou na školách.

Možno to oživí vašu myseľ, ale zabije pravdu.

Pravdu o skutočnom a slobodnom živote.

Niektorí mi dávate otázky, čo robiť pre zmenu, ako ďalej?

Ďalší zasa pýtajú skutočného vodcu.

Odpoveď nájdete aj v tomto príspevku pokiaľ ho nevnímate iba očami, ale aj sa hlbšie do neho ponoríte, čiže precítite.

Nehľadajte vodcu, ale buďte ním Vy osobne a každý za seba.

Zoberte zodpovednosť za svoje životy do vlastných rúk a nespoliehajte sa na nikoho.

A v neposlednom rade je podmienkou byť vždy pozitívny.

Akonáhle odpovieš to sa nedá, Ja to nedám, inak to nejde, neviem si to predstaviť, tým pádom to zabiješ!

Presne tak isto ako je tomu doposiaľ.

Niekto predsa začať musí a kto iný ak nie Ty?!!

Nie som zodpovedný v systéme, ale som a nesiem plnú zodpovednosť za svoj život!